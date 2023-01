Bateu o piriri? Especialista aponta como fugir da intoxicação alimentar neste verão

Ao veranear longe de casa, nada melhor do que experimentar as iguarias da região. Mas e quando aquela comida apetitosa não cai bem? Popularmente conhecido como ‘piriri’, a intoxicação alimentar é um quadro mais comum do que parece, mas pode ter severas complicações caso não seja tratado desde o início da forma correta. De acordo com especialistas, além de saber como remediar os sintomas, é importante estar atento à prevenção.

A médica generalista da Vitalmed, Sofia Pereira, aponta que uma das causas mais comuns dos quadros de intoxicação alimentar é a ingestão de comida ou bebida cuja a higiene no processo de preparação não foi cuidadosa.

“Esse processo de intoxicação nada mais é do que a proliferação de microoganismos em nosso corpo, podem ser vírus, bactérias e até fungos provenientes da não higienização correta tanto dos alimentos como das mãos de quem preparou ou do ambiente onde foi preparado”, explica.

Entre os principais sintomas da intoxicação alimentar estão náuseas, vômito, diarreia, dores abdominais e até febre. Apesar do problema ter potencial para atingir pessoas de todas as idades, a médica recomenda atenção especial para as crianças e idosos, mais suscetíveis a agravamentos.

“Qualquer tipo de anormalidade nas fezes ou no vômito, como muco, sangue ou pus, deve ser encarados como agravamento e por isso é importante buscar orientação médica”, diz. “O paciente com quadro mais sério de intoxicação pode também vir a apresentar febre muito elevada e desidratação mais grave, que é o maior risco deste quadro”, completa.

Tratamento

Segundo a médica, o remédio mais eficaz para combater um quadro de intoxicação alimentar é o que ela chama de “hidratação vigorosa” após cada episódio de diarreia ou vômito. “Estas reações representam uma perda substancial de líquido do nosso corpo, por isso o principal remédio é reposição de água. A literatura médica diverge a respeito da quantidade alguns livros apontam 150 ml, e outros, 200ml”, comenta. “O soro caseiro (água + uma colher de sal + uma colher de açúcar) também é comumente utilizado pelas pessoas aqui no Brasil”, diz.

A respeito de medicamentos destinados a amenizar os efeitos da intoxicação alimentar, a especialista destaca os probióticos, que visam reestabelecer o equilíbrio da flora intestinal, mas alerta em relação aos fármacos, que têm por objetivo cortar os sintomas, principalmente de vômito e diarreia.

“Não podemos esquecer que esses sintomas são mecanismos de defesa do próprio organismo para se defender da ação desses possíveis vírus, bactérias e fungos. Ao cortar esse processo, o paciente está aprisionando aqueles agentes que deveriam ser expulsos do corpo, por isso é importante evitar a automedicação e buscar orientação profissional”, afirma.

Vitalmed com você em qualquer lugar

A telemedicina, conceito que ganhou força durante a pandemia da Covid-19, veio para ficar. Atenta a isto, a VITALMED lançou um novo serviço: VITALMED ONLINE, que oferece consultas médicas ilimitadas com médicos generalistas.

“A comodidade de realizar consultas em horários flexíveis em qualquer lugar fez com que um número crescente de pessoas aderissem ao novo formato de atendimento”, diz Charlene Oliveira, coordenadora comercial do Grupo VITALMED.

Aqueles que aderem ao novo produto podem agendar as consultas pelo aplicativo no dia e horário mais conveniente e estar em dia com a saúde de qualquer lugar.

A coordenadora comercial Charlene Oliveira explica que as consultas são conduzidas por médicos generalistas com atendimento agendado através do aplicativo. Em seguida, o paciente recebe atestado, receituário e orientações, além de contar com a possibilidade de marcar a revisão.

Para conhecer mais sobre o VITALMED ONLINE, acesse este link.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.