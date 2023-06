Uma batida entre duas carretas deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira (6), na BR-116, no trecho de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. Com o choque, houve uma explosão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda está sendo investigado o que causou a batida.

Ainda não foi identificada a pessoa que morreu, que estava em uma das carretas.

A carga de cerveja de um dos veículos se espalhou pela rodovia, que ficou parcialmente interditada até o início da tarde.