Batida entre moto e caminhonete deixa um morto no Comércio

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um acidente no Túnel Américo Simas, no Comércio, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (6).

O acidente aconteceu entre um moto e uma caminhonete. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), após a batida, o motociclista, identificado como Elbert Monte Nero Santos Júnior, foi atropelado e acabou morrendo. A passageira que estava na moto e ficou ferida é Bianca de Jesus.

Ele trafegava no sentido Centro, se bateu na defensa da via e foi projetado no sentido contrário, e atingido pela caminhonete. Uma terceira pessoa envolvida não teve ferimentos.

O Samu constatou o óbito no local. Viaturas do órgão de trânsito atenderam a ocorrência quando informados. O corpo permanece na via aguardando a perícia e, por isso, uma faixa está interditada no sentido Cidade Baixa.

A situação ainda está em andamento.