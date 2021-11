Batifun convida Nelson Rufino para feijoada do Casarão Dezessete

O projeto Feijão do Casarão, que acontece neste sábado (13), no Casarão Dezessete, começa a programação em comemoração ao Dia da Consciência Negra em grande estilo. Os anfitriões do grupo Batifun convidam o cantor e compositor Nelson Rufino. Autor de sucessos como Nas Águas de Amaralina, Verdade e Todo Menino é um Rei, o artista se apresenta pela primeira vez em Salvador após período de restrições mais severas em consequência da pandemia, e anuncia novidades. Ingressos à venda na Sympla.

O baiano Nelson Rufino compôs sambas inesquecíveis, frutos de parcerias bem-sucedidas com Edil Pacheco, Martinho da Vila, Noca da Portela, Zé Luiz, entre outros. Suas músicas já foram gravadas por artistas como Alcione, Elza Soares, Zeca Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor, Grupo Fundo de Quintal e Jorge Aragão. Em sua participação especial, promete cantar algumas delas com o Batifun, parceiros de longa data em vários projetos.

SERVIÇO: Feijão do Casarão – feijoada, samba & arte | no Casarão Dezessete, Terreiro de Jesus | sábado (13), a partir das 12h30 (início do buffet), 14h00 (Batifun) | Ingresso - R$ 150,00, vendas no Sympla e Casarão Dezessete