Batman 2 é oficializado com volta de Robert Pattinson e Matt Reeves

Menos de dois meses depois da estreia de Batman nos cinemas, a Warner Bros. confirmou a produção de uma sequência para o filme dirigido por Matt Reeves. A nova adaptação para a história do Cavaleiro das Trevas terá o retorno do cineasta à direção, bem como do astro Robert Pattinson na pele do herói. O anúncio foi feito durante painel do estúdio da CinemaCon 2022 (via Collider).

A confirmação da sequência está longe de ser uma surpresa, já que Batman já soma mais de US$ 750 milhões em arrecadação na bilheteria internacional (em um contexto comercial pós-pandemia da covid-19), sem contar o recorde histórico de exibição que o filme registrou ao entrar para o catálogo do serviço de streaming HBO Max.

Assim, Batman 2 integra a lista de vindouros mergulhos no universo apresentado por Reeves no filme de 2022, que incluem também duas séries originais desenvolvidas para a plataforma de streaming. A primeira será focada no Asilo Arkham e na polícia de Gotham, enquanto a segunda será dedicada ao Pinguim, vivido brilhantemente por Colin Farrell.

Dirigido por Reeves (Planeta dos Macacos), Batman tem no elenco Pattinson como o Homem-Morcego, Paul Dano (Charada), Andy Serkis (Alfred), Zoë Kravitz (Mulher-Gato), Jeffrey Wright (Comissário Gordon) e Farrell (Pinguim). Batman chegou à HBO Max e às plataformas digitais em 18 de abril, e está disponível em Blu-ray e DVD.