Baú do Marrom: O dia que Daniela Mercury superou Britney Spears em Portugal 

Além de Gilberto Gil e Ivete Sangalo que se apresentaram em dias separados, a Bahia foi bem representada na primeira edição do Rock in Rio Lisboa no dia 6 de junho de 2004 quando teve show de Daniela Mercury. Aliás, a Rainha do Axé foi headliner na noite que teve Britney Spears, Black Eyed Peas, Sugababes, João Pedro Pais e Nuno Norte. E Daniela não economizou na sua performance como vocês poderão conferir no show completo cujo link estamos disponibilizando abaixo. E foi uma responsabilidade enorme se apresentar depois de Britney a grande estrela que estava no auge. Mas nossa rainha mostrou com sobra o que é que a baiana tem. Fez um show aclamado, provou que é rainha e superou a princesinha do pop na terra do fado!

Indicado por minha amiga Vanuza Lima (baiana que mora há muitos anos em Lisboa) fui convidado pelo Canal SIC (uma espécie de TV Globo de Portugal) para apresentar e fazer um comentário sobre Daniela Mercury (também está no vídeo) na abertura do show dela no Rock in Rio Lisboa. Eu falei da importância dela na cena axé, da sua dedicação e esmero em tudo que faz, sempre inovando em seus shows o que a faz ter uma plateia fiel onde quer que se apresente.

E conversando, agora, com Daniela ela lembrou dessa sua apresentação importante para sua carreira.

“Esse show foi incrível, a receptividade do público de Portugal foi calorosa como sempre desde o começo de minha carreira e até hoje. Me lembro da meninada adorar as musicas, dançar cada musica minha cantar cada canção. Me lembro também de Will. I. am e o outro cantor do Black Eyed Peas que ficaram embasbacados com o show, nós nos conhecemos. Eles foram lá no camarim falar comigo logo depois do show. Foi uma noite inesquecível para mim”, destacou Daniela depois que pedi que ela me relembrasse algumas de suas memórias desse dia para essa reportagem.

Outra coisa que Daniela fez questão de ressaltar foi o fato de que ela estava apresentando as músicas do álbum Carnaval Eletrônico que era bastante novo também para Portugal. “Novo no sentido de inovador, de quebrar um pouco a tradição de minhas canções. Maimbê também se tornou um grande sucesso em Portugal", explicou.

Foto: Reprodução

Por sua vez a jornalista e esposa de Daniela, a querida Malu fez questão de acrescentar:

“Lembrando que a primeira turnê dela em Portugal foi em 1998 e ela é, até hoje, a artista que mais vendeu discos lá. Superando até Amália Rodrigues (maior expressão da música portuguesa) e vendendo mais que Madonna e Michael Jackson juntos. Em 1998 ela tirou a cidadania portuguesa. O pai de Daniela nasceu em Portugal. E ano passado nos casamos lá, validando no civil nosso casamento”.

Desde os anos 1990 que os argentinos que estavam no Brasil aprenderam a cantar o Canto da Cidade que a carreira de Daniela Mercury ultrapassou as fronteiras do Brasil. Ela já se apresentou no Uruguai, Paraguai e Chile. Também fez e continua fazendo shows na Europa e Estados Unidos. Na Europa se apresentou no Festival de Montreux num encontro histórico com Margareth Menezes e Ivete Sangalo. Também esteve presente na Lavage de La Madeleine em Paris. Nos Estados Unidos se apresentou no Brazilian Press Award em Fort Lauderdale na Florida. Sem falar nas constantes turnês que faz na terra do Tio Sam.

Reveja a famosa apresentação de Daniela em Portugal