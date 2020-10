Baú do Marrom: o dia que o avião pifou e fiquei 'preso' com Claudia Leitte e o marido em Portugal

Eu costumo me definir como católico, apostólico e baiano. Até porque eu tenho maior respeito pelo candomblé, já frequentei alguns terreiros em tempos de festas e achei tudo muito bonito e sério. Sem falar nas comidas maravilhosas. Mas sou batizado e crismado. Porém, nunca imaginei que um dia eu iria ao Santuário de Fátima em Portugal, uma espécie de meca para católicos de todo o mundo assim como o Vaticano em Roma e, no Brasil, em especial, o santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Pois não é que em 2017, portanto há três anos, eu passei um dia e uma noite em Fátima? Tudo aconteceu de forma inusitada. Eu estava voltando de uma pequena turnê de três shows com Ivete Sangalo em Milão (Itália), Lisboa (Portugal) e Londres (Inglaterra). Como o último show foi na capital inglesa pegamos um voo até Lisboa de onde embarcaríamos para o Brasil pela TAP. Quando entrei na aeronave, as primeiras pessoas que eu encontrei foram Claudia Leitte e seu marido Márcio Pedreira. Foi uma incrível coincidência. Aí ajeitei minha bagagem de mão e voltei para conversar com eles enquanto o voo não decolava.

Claudia estava voltando de um show também em Milão no Milano Latim Festival. Ela tinha se apresentado uns dias antes do show de Ivete Sangalo na mesma cidade, em outro local. Numa prova de que nossas musas são muito queridas na Itália. Conversa vai, conversa vem, chega a notícia que o avião não poderia decolar por problemas técnicos. A orientação é que voltássemos para a sala de esperar até que fosse feito o reparo na aeronave. Descemos todos, os fãs reconheceram Claudia e se aproximaram para fazer fotos e pedir autógrafos enfim. Tudo dentro do normal.

Quando a gente pensou que tudo estava resolvido eis que chega a notícia: o avião não tinha como decolar nesse dia. Por causa disso todos teriam que dormir em Lisboa para pegar um voo no dia seguinte. Ai que veio outra novidade para um outro grupo do qual eu fazia parte com minha amiga Dib Kraychete que esteve comigo em Milão: a gente teria que ir dormir na cidade de Fátima e retornar no outro dia no final da tarde para pegar enfim, o voo. Claudia Leitte ficou em Lisboa.

Chegamos a Fátima depois de uma viagem que durou cerca de 1hora já pela noite. Só tivemos tempo de nos instalarmos nos nossos aposentos e descansarmos. Era uma espécie de hotel pousada sem nada nos quartos. Para beber ou comer alguma coisa tivemos que comprar naquelas máquinas, que você coloca uma moeda ou o dinheiro de pape,l e resgata a bebida e a comida. Geralmente são petiscos.

No dia seguinte fomos conhecer o santuário, enquanto aguardava para o final do dia voltar para Lisboa e embarcar de volta ao Brasil. Ainda bem que saímos cedo. Porque houve uma mudança, e o voo de retorno foi antecipado daí também tivemos que voltar mais cedo. Até que embarcamos e deu tudo certo.

Claudia Leitte durante show em Milão (Foto: Giovani Ricciardi)

Mas conhecer Fátima foi uma experiencia interessante. Conhecido como Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é um santuário mariano dedicado à Nossa Senhora de Fátima localizado no lugar da Cova da Iria na cidade de Fátima, em Portugal. Trata-se de um local de peregrinação cristã e devoção católica, preservando a memória dos acontecimentos que levaram à sua fundação, nomeadamente as aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos: Lúcia dos Santos, Francisco e Jacinta Marto em 1917.

É um dos mais importantes santuários marianos do mundo pertencentes à Igreja Católica e de maior destino internacional de turismo religioso, recebendo cerca de seis milhões de visitantes por ano. Foi distinguido com três rosas de ouro, papais e visitado pelos Papas Paulo VI João Paulo II (1982, 1991 e 2000), Bento XVI (2010) e Francisco (2017). Um pouco de sua história:

“A sua edificação iniciou-se em 1919 com a construção da Capelinha das Aparições; o Santuário de Fátima é composto principalmente pela Capelinha das Aparições, o Recinto de Oração (exterior), a Basílica de Nossa Senhora do Rosário e a respetiva Colunata, a vasta Basílica da Santíssima Trindade, as casas de retiros de Nossa Senhora do Carmo e de Nossa Senhora das Dores, uma Via Sacra nos Valinhos e o Centro Pastoral Paulo VI.

Conta também com espaços culturais e diversas outras edificações para os setores administrativos, acolhimento de peregrinos, atendimento médico, comércio, encontros e congressos, e outras atividades. O santuário teve ainda o contributo de artistas de várias gerações, nacionais e internacionais, que para aí realizaram um numeroso e diversificado conjunto de obras.