Bayer tem 222 vagas para estágio; bolsa é de R$ 1.700

A multinacional alemã Bayer está com inscrições abertas até o dia 22 de outubro para o seu programa de estágio. São 222 vagas direcionadas a estudantes brasileiros de diversos cursos das áreas de exatas, humanas e biológicas, como Agronomia, Análise de Sistemas, Bioquímica, Comunicação Social, Letras, Psicologia, Química, dentre outras, com graduação prevista a partir dezembro/2021 a julho/2022. Os aprovados no processo seletivo terão uma bolsa-auxílio de R$1.700, assistência médica e odontológica, seguro de vida e desconto em produtos Bayer. O processo seletivo inclui avaliação de conhecimentos em inglês, teste de lógica, dinâmica em grupo e entrevista com gestor. O programa de estágio tem duração de anos. Inscrições no site venhatransformar.com.br.

Vale busca trainee

A Vale está com inscrições abertas, até 1º de outubro, para o seu programa de trainee. A mineradora oferece 120 vagas para as áreas funcionais (qualquer curso de graduação) ou da cadeia produtiva (formação em Engenharia ou Geologia). Inscrições www.vale.com/trainee.