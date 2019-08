Bayern confirma: Coutinho será contratado por empréstimo

Após o Barcelona admitir que havia um 'princípio de acordo' com o Bayern de Munique para o empréstimo de Philippe Coutinho, foi a vez do time alemão confirmar o negócio. O brasileiro será emprestado ao novo clube por ao menos uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo no valor fixado de € 120 milhões (R$ 533 milhões).

"Eu posso confirmar que estive com Karl-Heinz Rummenigge (chefe-executivo do Bayern) em Barcelona e chegamos a um acordo com o clube e jogador. Apenas alguns detalhes estão faltando. Estamos muito felizes por trazer esse jogador para o Bayern", afirmou HasanSalihamidzic, diretor esportivo do time.

Coutinho é esperado em Munique no domingo (18) ou segunda-feira (19) para realizar exames médicos e assinar o contrato. Aos 27 anos, ele disputou 76 jogos pelo Barcelona em uma temporada e meia, marcando 21 gols. Ganhou o Campeonato Espanhol duas vezes, além de uma Copa do Rei e uma Supercopa.