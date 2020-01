Bayern contrata goleiro apontado como 'sucessor de Neuer'

O Bayern costuma levar diversos talentos do futebol alemão a custo zero, aproveitando o final de contrato dos jogadores em seus clubes de origem. O melhor exemplo disso no atual elenco é o atacante Lewandowski, que foi contratado pelos bávaros em 2014, vindo do Borussia Dortmund.

A bola da vez é o goleiro Alexander Nubel, anunciado pelo Bayern no início da manhã deste sábado (4). O goleiro de 23 é apontado na Alemanha como o sucessor natural de Manuel Neuer - que chegou ao atual heptcampeão da Alemanha da mesma maneira que Nubel: saído do Schalke 04 no final do contrato em uma transferência a custo zero.

Nubel vai terminar a temporada defendendo o Schalke e só se apresenta ao Bayern no meio do ano. Formado no Paderborn, ele defende a camisa dos Azuis Reais desde 2015 e é titular absoluto nas últimas duas temporadas.

A moral dele é tanta que mesmo aos 23 anos já ostentava a braçadeira de capitão do Schalke - status que foi perdido porque não quis negociar a renovação. A saída para o Bayern é vista como uma traição em Gelsenkirchen, cidade que abriga o Schalke.

Além das prováveis vaias, por parte de sua torcida, que vai escutar até o final da Bundesliga, Nubel também terá que enfrentar a rejeição de Neuer - pelo menos é o que aponta a imprensa alemã.

Segundo o jornal 'Bild', Manuel Neuer não gostou da contratação porque não lhe agrada a ideia de precisar revezar sua titularidade com o novo contratado.

No último mês, Nubel levou um gancho de quatro jogos de suspensão por conta de uma entrada brutal que deu em Mijat Gacinovic, do Eintracht Frankfurt, durante partida válida pela Bundesliga. Na tentativa de interceptar uma bola, acertou o jogador adversário na altura do peito. O goleiro foi expulso e o atacante precisou ser substituído.