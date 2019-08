Bayern de Munique aplica 23x0 em amistoso na Alemanha

Não erramos o placar. É isso mesmo que você levou: o Bayern de Munique aplicaram uma goleada de 23 a 0 durante um amistoso de pré-temporada que aconteceu nesta quinta-feira (8) contra o Rottach-Egern, equipe amadora que disputa a oitava divisão alemã.

Os gols do massacre foram anotados por Tolisso (4x), Lewandowski (3x), Muller (3x), Wriedt (3x), Goretzka (3x), Sanches (2x), Dajaku, Gnabry, Singh, Dietrich, Nollenberger. Os 11 primeiros gols da partida foram marcados logo no intervalo. Artilheiro do dia, Tolisso marcou quatro gols em quatro minutos.

Não é a primeira vez que o Bayern passa o trator por cima do Rottach-Egern. Em um outro amistoso no ano passado, os maiores campeões da Alemanha com 29 títulos da liga venceram os vizinhos da Baviera por 20-2.

A goleada marcou a estreia do lateral esquerdo Lucas Hernandez, contratado por 80 milhões de euros, cerca de 355 na cotação da época - valores que fazem do francês o terceiro defensor mais caro da história do futebol, atrás do holandês van Dijk, do Liverpool, e do britânico Harry Maguire, recém contratado pelo Manchester United.

Nesta pré-temporada, o Bayern de Munique jogou outros cinco amistosos. Foram três vitórias (sobre Real Madrid, Benfica e Fenerbahçe), um empate (contra o Tottenham, e acabou derrotado nos pênaltis) e uma derrota (para o Arsenal). Pela Supercopa da Alemanha, no sábado passado, derrota por 2 a 0 para o Borussia Dortmund, na casa do adversário.

Foi o último amistoso da preparação do Bayern para a temporada que inicia na próxima segunda-feira (12) em partida contra o Energie Cottbus, da terceira divisão, em partida válida pela Copa da Alemanha. Será que vem uma nova goleada por aí?

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques