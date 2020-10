Bayern derrota Lokomotiv em Moscou e segue 100% na Champions

O Bayern de Munique obteve uma importante vitória, nesta terça-feira (27), ao bater o Lokomotiv, em Moscou, por 2x1, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. Com o resultado, os atuais campeões da Europa mantiveram o primeiro lugar na chave, agora com seis pontos, contra apenas um do adversário. O Atlético de Madrid, que ganhou do Salzburg por 3x2, nesta terça, e ocupa a vice-liderança.

O jogo começou com Bayern e Lokomotiv procurando o ataque e perdendo boas oportunidades. Smolov surgiu livre diante de Neuer, mas cabeceou em cima do goleiro, enquanto Lewandowski, na pequena área, errou o toque de cabeça.

Mas uma jogada ensaiada, aos 13 minutos, propiciou o gol de abertura do placar para o Bayern. Lançado na direita, Pavard tocou de primeira para a cabeçada de Goretzka: 1x0. O time da casa sentiu o gol e quase levou o segundo, aos 25, quando, mais uma vez, Pavard surgiu pela direita e tocou de novo para o meio da área. Desta vez, Coman acertou a trave direita.

O segundo tempo transcorreu tranquilo para o Bayern, que parecia atuar em Munique. O time ficou mais perto do segundo gol até os 25 minutos, quando o Lokomotiv acertou um belo contra-ataque. Zé Luis escapou em grande velocidade pela direita e cruzou rasteiro para a definição de Miranchuk.

O empate não desanimou os alemães, que continuaram no ataque e pressionaram muito para conseguir a vitória. O segundo gol saiu aos 34 minutos, após bonito chute de fora da área de virada de Kimmich.

O Bayern volta a jogar no dia 3, como visitante, diante do Salzburg. Já o Lokomotiv volta a ser anfitrião, desta vez frente ao Atlético de Madrid.

Inter decepciona

Em Kiev, a Internazionale só empatou com o Shakhtar Donetsk, sem gols, pelo Grupo B. O time milanês criou várias oportunidades e inclusive acertou a trave com Barella e Lukaku. Com o resultado, os italianos somam dois empates, enquanto os ucranianos acumulam quatro pontos. Borussia Moenchengladbach (dois pontos) e Real Madrid (um ponto) empataram em 2x2 nesta terça-feira (27).