Bayern descarta contratação de Haaland: 'Temos o melhor do mundo'

Clube mais poderoso da Alemanha e um dos mais ricos da Europa, o Bayern de Munique sempre está de olho no mercado para poder se reforçar para as próximas temporadas. Mas o clube da região da Baviera já deixou claro que não tem interesse na contratação do centroavante norueguês Erling Haaland, destaque do Borussia Dortmund nos dois últimos anos.

Em entrevista ao jornal alemão Sport Bild, Karl-Heinz Rummenigge, ex-jogador e atual CEO do Bayern de Munique, não vê a necessidade da chegada do norueguês, atual artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, por conta da presença de Robert Lewandowski no elenco. O centroavante polonês foi eleito pela Fifa o melhor jogador de futebol na última temporada.

"Não sei de onde vem os rumores. A única coisa que posso dizer é que temos o melhor jogador do mundo na posição. Lewandowski tem contrato até 2023 e estou convencido de que, tendo em conta seu profissionalismo, como treina e cuida do seu corpo, não será seu final aqui", disse Rummenigge.

"Lewandowski está no auge de sua carreira. Está bem e a caminho de desafiar a marca de 40 gols de Gerd Müller numa temporada da Bundesliga (Campeonato Alemão)", salientou o dirigente, lembrando que o polonês já tem 35 gols.

No entanto, o craque polonês vai ficar fora de combate na competição por pelo menos um mês devido a uma lesão no joelho sofrida durante um jogo da seleção da Polônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Lewandowski também perderá os confrontos em abril contra o Paris Saint-Germain pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

O Manchester City aparece como o maior interessado na contratação de Haaland na próxima temporada. No entanto, a operação é complicada, uma vez que o centroavante possui contrato com o Borussia Dortmund e a equipe alemã não pensa em se desfazer do atacante. O Real Madrid também pensa em contar com o norueguês em seu elenco.