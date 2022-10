Bayern faz 3x0 no eliminado Barcelona e avança em 1º na Champions

Xavi iniciou a temporada reformulando o elenco do Barcelona e prometendo campanha bem diferente de 2021/22, na qual foi um fracasso. Bastaram poucos jogos, porém, para a história se repetir.

O time voltou a perder do Bayern de Munique nesta quarta-feira (26), por 3x0, desta vez no Camp Nou, e com uma rodada de antecedência está fora da Liga dos Campeões - quando pisou no gramado já não tinha chances por causa da goleada da Internazionale sobre o Viktoria Plzen, por 4x0, mais cedo.

Terá, mais uma vez, de se contentar com a disputa da Liga Europa Para piorar, também está atrás do rival Real Madrid no Campeonato Espanhol, repetindo o drama da edição passada. Já os bávaros garantiram o 1º lugar da chave com a manutenção da campanha perfeita - subiram para 15 pontos - e a vantagem de definir em casa nas oitavas de final.

Foi a primeira derrota do Barcelona em seu estádio na temporada. A equipe catalã vinha de sete vitórias e dois empates no Camp Nou e queria presentear o torcedora, ao menos, com um bom resultado em seu último jogo no estádio pela Liga dos Campeões. Mas tinha pela frente um rival com 100% de aproveitamento e embalado por seis vitórias e um empate nas últimas partidas.

O baque da queda precoce era outro oponente a ser enfrentado. Com a vitória da Inter, já era sabido que a vaga na Liga Europa era o prêmio de consolação em uma campanha terrível na atual edição, com derrotas na casa do Bayern e dos italianos e empate sofrido buscado nos acréscimos diante dos principais concorrentes à segunda vaga no Grupo C, faz uma semana.

Diante de um time desmotivado com a eliminação antes mesmo de a partida começar, o Bayern não demorou muito para abrir o marcador. Lançamento longo de Gnabry, Sadio Mané ganhou na velocidade de Bellerin e não teve trabalho para deslocar o goleiro Ter Stegen, logo aos 9 minutos.

Aos 31, contragolpe rápido e novo gol. Novamente Gnabry apareceu de garçom e desta vez serviu Choupo-Moting, que bateu rasteiro, cruzado, entre as pernas de Ter Stegen. O goleiro ainda salvou o time do pior antes do intervalo, parando Mané e Gnabry cara a cara.

No minuto final, o árbitro ainda anotou um pênalti de De Ligt em Lewandowski que poderia mudar o rumo da partida. A consulta ao VAR, contudo, provou que o defensor tocou na bola antes e a jogada acabou anulada, para desespero do artilheiro, cheio de vontade de marcar contra seu ex-clube.

A boa vantagem foi apenas administrada na segunda etapa pelo Bayern, que se deu ao luxo de poupar alguns titulares, casos de Musiala, Choupo-Moting, Upamecano e Goretzka, todos substituídos Mesmo assim, ainda anotou com Gnabry, em gol anulado pelo VAR, viu Mané parar em milagre de Ter Stegen e Pavard definir no último lance ao aparecer livre na área.

Sem forças para esboçar uma reação, o Barcelona não escondeu sua frustração com mais um vexame na Liga dos Campeões. A torcida, triste, agora tentará reerguer o time no Espanhol e na Liga Europa.

TUDO INDEFINIDO

Com seus quatro representantes com chance de classificação às oitavas de final, o embolado Grupo D promete ter uma rodada bastante quente na próxima semana. Nesta quarta-feira, sem Richarlison, machucado, mas com Lucas Moura desde o início, o Tottenham hospedou o Sporting e levou um susto quando Edwards abriu o placar, com 22 minutos. O time perdia o jogo e a liderança da chave para os portugueses.

Na segunda etapa, entretanto, uma assistência de Perisic encontrou Bentancur, que deixou tudo igual, quando restavam 10 minutos, para garantir a manutenção da primeira posição, com oito pontos, um a mais que os rivais. Nos acréscimos, Kane ainda teve um gol anulado pelo VAR por impedimento na origem na jogada Indignado, o técnico Antonio Conte reclamou muito e acabou expulso.

Então na lanterna, o Eintracht Frankfurt fez valer o mando de campo e, com 2x1 sobre o Olympique de Marselha, colou no Sporting, agora também com sete pontos. As equipes farão a decisão de uma das vagas em Portugal, na terça-feira. Mesmo derrotado e agora em último, os franceses dependem apenas de suas forças. Com seis pontos, bastam vencer o Tottenham em Marselha que podem até terminar no topo caso o outro embate termine igual.