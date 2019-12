Bayern massacra Werder Bremen com três gols de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho teve a sua mais brilhante atuação pelo Bayern de Munique neste sábado (14). Com três gols e duas assistências, o meia-atacante brasileiro conduziu o time ao triunfo sobre o Werder Bremen por 6x1, de virada e em casa, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão.

O triunfo levou o Bayern aos 27 pontos, em quarto lugar no torneio nacional, ainda que o time possa ser ultrapassado pelo Eintracht Frankfurt no complemento desta jornada, no domingo. Já o Werder Bremen parou nos 14, na briga contra o rebaixamento.

Apesar do placar expressivo, quem largou na frente na partida foi o time visitante, com o gol marcado pelo kosovar Rashica, aos 24 minutos do primeiro tempo. Mas Coutinho começou a brilhar antes do intervalo, deixando a sua marca aos 45, para empatar o jogo. E a virada veio nos acréscimos, aos 49, com Lewandowski, após passe do brasileiro.

O segundo tempo foi um passeio para o Bayern, que viu Coutinho marcar um golaço aos 18 minutos, com um toque de cobertura sobre Pavlenka para fazer 3 a 1. Lewandowski voltou a marcar aos 27 e Müller anotou aos 30, após nova assistência do brasileiro. E Coutinho, em sua jogada característica, cortou da esquerda para o meio e bateu de direita para marcar pela terceira vez, fazendo 6 a 1.

Em outro jogo que terminou em goleada, o Borussia Dortmund superou o Mainz por 4 a 0, fora de casa. Reus abriu o placar no primeiro tempo, com o inglês Sancho, o belga Thorgan Hazard e Schulz completando a fácil vitória. O triunfo levou o time aos 29 pontos, em terceiro lugar no Alemão. Já o Mainz parou nos 15, na briga contra a degola.

Também neste sábado, o Hertha Berlin contou com um gol do checo Darida para chegar aos 15 pontos ao bater por 1 a 0 o Freiburg, que assim parou nos 25, em sexto lugar. Ainda dentro da zona do rebaixamento, na vice-lanterna, mas agora com 11 pontos, o Colônia derrotou o Bayer Leverkusen por 2 a 0, em casa, com gols na etapa final do colombiano Córdoba e do belga Bornauw. O Leverkusen é o sétimo colocado, com 25.

Já o lanterna Paderbon empatou em casa com o Union Berlin, em casa. O dinamarquês Ingvartsen abriu o placar para o time visitante, que foi vazado por Pröger. O Paderbon agora soma nove pontos, enquanto o time de Berlim está com 20, na zona intermediária da classificação.