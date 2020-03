Bayern vence o Augsburg e abre vantagem de 4 pontos no Alemão

Após a vitória do Borussia Dortmund sobre o Borussia Mönchengladbach por 2x1 no sábado (7), o Bayern de Munique fez o dever de casa neste domingo (8) e derrotou o Augsburg por 2x0, em casa, no jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

Os autores dos gols vitoriosos foram o atacante Thomas Müller e o meia Leon Goretzka. Com o resultado, o Bayern aumenta a vantagem na ponta da tabela, na qual chegou os 55 pontos. O Dortmund é o segundo, com 51, um a mais que o terceiro RB Leipzig. O Augsburg, com 27, está próximo da zona de rebaixamento.

Apesar do triunfo, os comandados de Hans-Dieter Flick não encantaram a torcida na Allianz Arena. De todo modo, o time foi eficiente para conseguir os três pontos. Entretanto, mesmo com a maior posse de bola (74%), os gols só saíram na segunda etapa.

No primeiro tempo, a grande atração foi o uniforme especial do Bayern, que comemorou seus 120 anos em 27 de fevereiro. Com patrocínio quase transparente, a camisa branca com mangas vermelhas homenageia o kit usado quando o clube conquistou seu primeiro título alemão, na temporada 1931/1932.

Na metade complementar, os donos da casa desencantaram. O gol inaugural do Bayern saiu aos oito minutos. O zagueiro Jerome Boateng mandou bola longa incrível para Muller, que bateu de primeira para abrir o placar.

Depois do 1 a 0, a equipe mandante seguiu superior, mas não conseguiu transformar as chances em gols. Já o Augsburg pouco criou, embora tenha produzido uma boa oportunidade e marcado um gol anulado por impedimento.

O Bayern, então, aproveitou para matar o jogo aos 47 minutos do segundo tempo, após algum sofrimento. Goretzka pôs fim à apreensão bávara e confirmou o triunfo por 2 a 0, para festa da torcida em Munique. Na próxima rodada, os bávaros visitam o Union Berlin, no sábado. Um dia depois, o Augsburg recebe o Paderborn.