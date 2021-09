Bayo canta a influência dos oceanos em novo EP

Formado por Graco e Nina Campos, o duo Bayo lança nas plataformas digitais o EP Atlântico Sul, que traz quatro canções inéditas refletindo sobre como a história, os mares e as marés são capazes de separar, mas ao mesmo tempo unir. A produção conta com os músicos Mario Pam (Ilê Aiyê) e Japa System (Baiana System), responsáveis pelos beats eletrônicos e percussão com sotaque baiano.

Nas vozes, o diálogo acontece com a nigeriana Okwei Odili e com a argentina Pali, além do baiano Dieguito Reis, que integra da banda Vivendo do Ócio. “Nesse trabalho sentimos a necessidade de ampliar o sentido de pertencimento dos baianos, brasileiros e sul-americanos que estão ligados e interligados ao continente africano por meio do oceano. Isso é muito poderoso e representativo pra gente. Queremos estreitar esses laços e construir novos caminhos de encontro, sem contudo deixar de reconhecer que essas rotas e correntes já serviram ao cruel objetivo de escravizar”, explica Graco, que também assina a produção das faixas.

Entre as inspirações, adupla elenca a música do Olodum, Ramiro Musotto e Timbalada, os textos de Mia Couto, Ernest Hemingway e Itamar Vieira Junior e a performance Lavagem, de Raiça Bomfim.