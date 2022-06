BaZá RoZê abre festejos juninos no Palacete das Artes

Na edição de junho, o BaZá RoZê tem como objetivo celebrar os amores de todos os tipos, todas as formas e todas as cores. Para saciar a saudade de uma das mais tradicionais festas populares do Nordeste e também do país, o RoZê se inspirou nos festejos juninos – em especial, o Santo Antônio - o santo casamenteiro que une e protege os casais apaixonados.

Nesta sexta (10) e sábado (11), a feira artística feminista montou uma agenda que vai do jazz ao forró. Começa com a estreia da discotecagem de vinil (Dj´s Carol Morena e Verde, na sexta, a partir das 15h), em seguida vivências de ritmos e danças típicas (dupla de artistas Soiane e Cândido, sexta, 16h), e termina com a banda de jazz Geleia Solar (sexta, 18h).

No sábado, a “quermesse” do Rozê inicia com brincadeiras cantadas com a banda A Sereia e o Som (sanfoneira e arte-educadora Tati Sales e a cantora Ana Luíza Barral, sábado, 16h), continua com muito arrasta-pé com a banda feminina Sibulino (sábado, 18h), além do encontro Namore-se, com a atriz e criadora do projeto Arte de Falar, Mariana Freire (sábado, 15h30).

O Coletivo RoZê – é formado por um grupo de artistas, artesãs/ãos que acreditam no ato político, social, econômico e afetivo de empreender com arte. Para os expositores de todos os gêneros, empreender vai além do que apenas fazer negócio, é um passo e um sonho para se conquistar a autonomia, independência, gerar mais renda para si e para a casa, lutar pela conquista da garantia de direitos, mudança social, e acima de tudo, promover a transformação pessoal e igualdade de gênero. Além disso, o RoZê desde a sua criação tem um olhar múltiplo e delicado para a diversidade no fazer artístico, respeitando os diferentes saberes, mas principalmente impulsionando a cultura regional, nordestina e baiana.

PROGRAMAÇÃO FORROZÊ JUNINO

SEXTA (10)

Discotecagem de vinil - @carol_morena e @verdee - A partir das 15h

Vivência de ritmos e danças juninas - @soiane_gomes e @somdecandido - 16h

Jazz com a banda Geleia Solar – liderada pelo músico Ivan Huol - 18h às 20h

SÁBADO (11)

Encontro Namore-se, com a atriz e criadora do projeto Arte de Falar, Mariana Freire -15h30

Brincadeiras juninas cantadas com a banda A Sereia e o Som - @ana.luisa.barral, @tatiana.m.sales e @asereiaeosom - 16h

Forró com a banda feminina @sibulino_- 18h às 20h