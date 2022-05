BaZá RoZê homenageia as mães neste fim de semana com o tema

Na próxima sexta-feira (6) e sábado (7), o BaZá RoZê realiza edição em homenagem às mães, no Palacete das Artes, das 14h às 20h. A inspiração da programação está nas emoções contidas no maternar e todos os sentimentos que permeiam essa relação entre mães, filhos/as e toda a família.

Neste próximo encontro com o público, o RoZê irá reunir expositores/as de vários segmentos da moda, arte, decoração, design e gastronomia, além de atrações musicais, circense, oficina de representatividade racial e jogos lúdicos interativos. A feira é composta quase praticamente por mulheres, muitas mães de vários tipos, idades e personalidades distintas, mas todas com algo em comum que as une neste coletivo: o empreendedorismo feminino e feminista.

Para muitas dessas mães do RoZê, empreender vai além do que apenas fazer negócio, é um passo, um sonho para se conquistar a autonomia, independência, se conectar consigo mesma, gerar mais renda para si e para a casa, lutar pela conquista da garantia de direitos, mudança social, e acima de tudo, promover a transformação pessoal e igualdade de gênero, como explica a idealizadora do projeto RoZê, que funciona como feira e coletivo, Brenda Medeiros.

“Por isso somos uma feira sociocriativa, feminina e feminista porque o ato de empreender é produzir arte sem preconceitos e buscar a emancipação, acima de tudo”, ressalta.

Desde dezembro de 2021, o BaZá RoZê vem ocupando os jardins do Museu Palacete das Artes, trazendo sempre uma vasta programação rica em cultura popular, regional e do mundo, seja pelas artes produzidas pelo RoZê ou pelas múltiplas exposições oferecidas pelo museu, fazendo com que agregue pessoas de várias idades vindas de muitos pontos da cidade e também turistas de outros estados ou até de fora do país, sendo atraídos em busca de entretenimento, encontros afetuosos, consumo consciente e arte em geral.

Nas duas últimas edições, o BaZá RoZê vem antecipando o fim de semana, começando logo na sexta-feira com o som instrumental (jazz), seguido no outro dia com outros estilos musicais, atividades culturais e arte produzida por produtores/as de moda, designers de joias e bijouxs, ilustradores/as, cozinheiros/as, artesãos/ãs e muito mais.

“O bazá é um evento importante pós-isolamento social, que contribui significativamente para o retorno do público aos espaços culturais e suas ocupações em diversas linguagens. Além do reencontro com as artes, a iniciativa ainda reúne dezenas de empreendedores, artesãos e artistas da Bahia”, ressalta Murilo Ribeiro, diretor do Palacete das Artes.