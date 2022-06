Bazar com peças novas e usadas incentiva a economia circular no Pelourinho

Para incentivar os desapegos e movimentar a economia circular, acontece no próximo sábado (11), em Salvador, a primeira edição do O Tal Bazar. O evento, que reúne de roupas a discos e objetos de decoração, será realizado, das 10h às 17h, no café bar Chocolates Marrom Marfim, que fica na rua Gregório de Matos, no Pelourinho. O acesso é gratuito.

A ideia é criar um ambiente que favoreça a compra e a venda de produtos novos - inclusive alguns criados pelos expositores - ou usados, de forma a promover o desapego, a economia criativa e a economia circular, tirando o máximo de proveito do valor e da utilidade deles.

Quem for ao bazar irá encontrar roupas, sapatos, acessórios, livros, revistas, discos, objetos de decoração, utensílios domésticos, artesanato e arte em geral.

“O Tal Bazar é um encontro de amigos que querem mostrar suas criações em diversos tipos de produtos e serviços, além daqueles que querem desapegar de itens que não usam mais. Esperamos que seja um espaço para todos que gostam de um bazar, de um brechó, de uma feira; de forma a estimular o intercâmbio de saberes, experiências, produtos, projetos e tudo mais que uma boa conversa pode render”, explica a jornalista Yara Vasku, uma das organizadoras do evento.

Para esta primeira edição, O Tal Bazar contará com a presença de (por ordem alfabética): Adriana Carvalho/Rodrigo von Flach (coisas de casa), Artur Ribeiro (“Sério Hobby"- peripécia artesanais), Brooklyn Livraria (livros de cultura pop, graphic novels, clássicos e literatura distópica), Cristiano Cardoso (fotos), Cristina Apulto (roupas usadas e coisas de casa), Cynthia Juliana Pinto (roupas usadas e coisas de casa), Nádia Chamusca (artesanato - móbiles, enfeites de porta, bolsas, porta-trecos etc.), Sora Maia/D. Noeme (fotos e artesanato), Tess/Clara Chamusca (roupas e livros usados), Thainá Dayube (camisetas), Yara Chamusca (artesanato) e Yara Vasku ("isca" de levain para doação e consultoria sobre probióticos).

A divulgação de O Tal Bazar, e dos produtos dos expositores, acontece no Instagram @o.tal.bazar. Durante o dia, a música fica por conta da DJuju, nome artístico de Júlia Maia, entre outras intervenções dos demais participantes.