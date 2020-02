Bazar plus size vai ter edição especial de Carnaval com peças a partir de R$5

Bazar Gorda Roupa – com peças plus size – entrou no clima de Carnaval e está de volta em uma edição especial com fantasias e outras peças que são a cara da estação mais quente do ano.

O evento acontece no dia 9 de fevereiro (domingo), das 10h às 17h, no Hostel Morro do Cristo (Av. Oceânica, 1013 - Barra), em frente ao Morro do Cristo, no mesmo local do antigo Che Lagarto.

Além de peças de roupa para montar seu look de Carnaval - como bodies, croppeds, hot pants e saias de tutu - o Bazar contará ainda com acessórios, como tiaras, presilhas e muito glitter.

O evento, que promete movimentar a Barra, terá peças novas e seminovas a partir de R$ 5.

Essa edição marca ainda o lançamento da primeira coleção de Carnaval plus size da Bahia, criada pela consultora de moda e imagem Kika Maia (@kikamaiaplus). Também estarão à venda acessórios exclusivos criados pela jornalista e artista Gabriela Cruz (@gabriela.mcruz) no projeto Casa de Marília (@casademarilia).

Outros expositores também estarão no Bazar Gorda Roupa, que acontece na varanda do Hostel, em clima divertido - com música, comidinhas, doces, geladinho e drinks dobrados no bar.

Cada expositor vai ter um stand e caixa próprio. Seguindo a tendência do consumo consciente, a organização pede para que quem for ao evento leve sua própria ecobag.

Idealizado pela produtora cultural e comunicóloga Carla Galrão, do instablog @gordaroupa, o Bazar Gorda Roupa está em sua quarta edição e nasceu da dificuldade que as pessoas fora do padrão têm de encontrar roupas na capital.

Reunindo amigas e influenciadoras digitais gordas em uma vibe descontraída, funciona ainda como uma forma de estimular o consumo consciente e de fortalecer a rede de apoio local.

Serviço

O quê: Bazar Gorda Roupa | Evento plus size, edição de Carnaval

Quando: 9 de fevereiro (domingo), das 10h às 17h

Onde: Hostel Morro do Cristo (Av. Oceânica, 1013 - Barra)

Quanto: Entrada gratuita