BBB 20: Daniel reclama da quarentena: 'Quem puder sair de casa, saia'

O Brasil inteiro e vários países de todo o mundo estão em quarentena, recomendação feita para impedir o avanço do novo coronavírus, já que a doença tem matado centenas de pessoas diariamente.

O ator e ex-BBB Daniel Lenhardt, no entanto, mostrou estar cansado de ficar em casa e resolveu desabafar sobre o assunto em um vídeo publicado em seu Instagram. "Olha o sol que está no Rio de Janeiro hoje. Quem puder sair com segurança, em lugar que não tenha muitas pessoas, saia. Aproveite esse sol. Estou aqui dentro de casa e não estou aguentando. Força", disse. "Meu Deus, que saudades da praia e do mundo lá fora", complementou.

Ele, que viveu um romance com a ginecologista Marcela McGowan ainda não teve a relação resolvida fora do reality justamente por conta das preocupações com a pandemia. "Estamos aguardando a quarentena passar pra conversar pessoalmente", disse ela em declaração recente. "Está indefinido, mas estamos nos falando", ponderou.