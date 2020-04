BBB 20 ganha mais quatro dias e terá final ao vivo dia 27

Quase três meses desde a estreia do reality show Big Brother Brasil (BBB 20), a Globo anunciou que a edição comemorativa do programa terá mais quatro dias de exibição. A grande final, ao vivo, portanto, será no 27 de abril.

Em comunicado enviado à imprensa, a emissora disse que "após uma avaliação criteriosa realizada nos últimos dias, chegou a conclusão de que seria possível que a equipe e todos os envolvidos sigam trabalhando por mais quatro dias em segurança, seguindo todas as medidas adotadas até o momento na prevenção a covid-19. Com todo cuidado, a equipe do reality concentra seus esforços, neste momento de tantas notícias preocupantes, para levar diversão e alegria aos brasileiros".

Como serão os próximos dias? Como fica a dinâmica do programa? Essas e outras novidades serão anunciadas por Tiago Leifert nos próximos dias de Big Brother Brasil.

Com essa mudança, a estreia da série S.W.A.T. passou para o dia 1º de maio, e Zorra volta no dia seguinte (2 de maio).