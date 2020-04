BBB 20: hoje tem nova prova do líder e formação do 12º paredão

O apresentador do Big Brother Brasil (BBB 20), Tiago Leifert, anunciou para o público no início do programa deste sábado (4) como será a dinâmica do jogo nos próximos dias.

Além do resultado do paredão entre Thelma, Babu e Gabi, o domingo (5) será marcado ainda por uma nova prova do líder e a formação de outro paredão.

"Nessa reta final teremos dois paredões por semana. Amanhã teremos nova prova do líder e formação do paredão", explicou Tiago.

O Big Brother Brasil 20 chega ao fim em 23 de abril e terá três finalistas. Com dez pessoas na casa, sete serão eliminados até o dia 21. Ou seja, o ritmo de saídas será cada vez mais intenso e a dinâmica será modificada.