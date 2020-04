BBB 20: Pedro Bial diz que Babu deve vencer 20ª edição do reality

Pedro Bial, 62, o antigo apresentador do Big Brother Brasil já decretou: Babu Santana tem tudo para vencer o BBB20. ."Está com uma pinta que é o Babu né? Imagine, em 20 edições, no Brasil, que é um país majoritariamente negro, seria o primeiro negro a ganhar o Big Brother", disse Bial em uma live com o humorista Fábio Porchat.

Logo após fazer a afirmação, Bial se corrigiu e lembrou que Gleici Damasceno foi a primeira vencedora negra do reality. "Verdade, ela ganhou em 2018. Mas essa não é da minha época e eu esqueci, falha minha. Mas poderá ser o primeiro negro", acrescentou o jornalista.



Babu já enfrentou 6 dos 12 paredões formados no BBB 20, tendo recebido poucos votos em todos eles. No paredão deste domingo (12), ele disputa a permanência da casa com Thelma e Flayslane.

Um dos favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão, Babu conta com o apoio de peso de celebridades como Anitta e o artilheiro do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol — que inclusive reproduziu, ao comemorar um gol, uma dança feita pelo brother dentro do reality.



As marcas também estão de olho nele: depois de perder um carro 0 km na Prova do Líder do Big Brother

Brasil 20, Babu Santana foi presenteado com dois veículos menos de 24 horas após a disputa. AFiat

anunciou, por meio do seu Twitter, que o ator vai ganhar o mesmo carro que era o prêmio da prova: um Toro Ultra.

Antes, logo após a Prova do Líder, a startup Easy Carros, empresa de serviços automobilísticos, já tinha prometido doar um carro 0 km para o participante do BBB.