BBB 20: Prova do líder terá resistência e conforto

A quinze dias da grande final, o Big Brother Brasil 20 realiza na noite desta quinta-feira (9) uma das últimas provas do líder da edição. Para aumentar ainda mais a expectativa dos fãs do programa, Boninho, o diretor-geral da atração, anunciou alguns detalhes de como será o desafio nas redes sociais. "Será uma mini-resistência com conforto", antecipou o diretor. Apesar da dica, ele não explicou como será a dinâmica.

A partir de agora, as provas do líder serão as únicas chances dos brothers ganharam imunidade, já que não existirá mais o papel do Anjo na casa. O lembrete foi reforçado ontem por Tiago Leifert. "Amanhã tem prova do líder. Não tem mais prova do anjo, então, a única forma de obter imunidade é vencendo a prova do líder", enfatizou o apresentador.

Atualmente, a liderança está sendo exercida por Thelma, que no último domingo (5), ganhou a prova de arremesso de sapos em vitórias-régias cenográficas. Dependendo de onde os sapos caíssem, ganhavam mais pontos. Thelma foi quem fez mais pontos, 80, e tornou-se líder poucos minutos depois de escapar do Paredão com Gabi.

A última prova de resistência do programa aconteceu no final de março e também foi vencida por Thelma, que conquistou a liderança após aguentar 26 horas na disputa com a baiana Mari.