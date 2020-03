BBB 20: Thelma é a nova do líder após mais de 26 horas de prova

A médica Thelma é a última participante a deixar o carrossel e tornou-se a nova líder do Big Brother Brasil (BBB 20). Após mais de 26 horas de disputa, a baiana Mari, que ficou em segundo lugar, fez a proposta: "Vamos embora, então? Não me importo, eu fico com a imunidade", disse, lembrando que a médica poderia ver foto da família.

As duas, então, deixam a disputa -primeiro a baiana e depois a sister paulista - e se abraçam e comemoram: "Você mereceu!", diz Mari.

???? #ProvaDoLíder: Thelma é a última a deixar a Prova do Líder Carrossel Novex após mais de 26 horas de disputa! • @embelleze • #RedeBBB #BBB20 pic.twitter.com/CMUBB93aoV — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2020

Com alguns minutos do início da prova, Daniel se desequilibrou e caiu. Por ter sido o primeiro eliminado, o brother está no Paredão, mas ele tem o direito a participar da Prova Bate e Volta no próximo domingo (22). Manu, Babu, Gizelly, Ivy, Felipe, Rafa, Flayslane e Marcela deixaram a prova na sequência.

Entenda a prova

Na disputa pela nona liderança do BBB, os 12 confinados participavam, como Tiago Leifert já afirmou aos participantes. Ao público, o apresentador explica como será realizada a dinâmica da Prova. Confira:

"O vice-campeão dessa prova ganha uma imunidade, o primeiro a sair da prova está no Paredão. O Líder é quem ficar até o final. E o Líder terá um veto para semana que vem. Então, na próxima Prova do Líder, esse Líder vai tirar alguém da prova".