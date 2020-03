BBB 20: Thelma é a nova líder após mais de 26 horas de prova

O Big Brother Brasil tem uma líder inédita: Thelma. Após 26h, a médica foi a última a sair da prova de resistência Carrossel Novex e deixou o local ao lado de Mari.

Durante o programa ao vivo desta sexta-feira (20), quando só restavam as sisters na disputa, Thiago Leifert anunciou que ambas estavam imunes. Emocionadas e aliviadas, Mari e Thelma especularam sobre qual seria a melhor decisão para finalizar a disputa.

???? #ProvaDoLíder: Thelma é a última a deixar a Prova do Líder Carrossel Novex após mais de 26 horas de disputa! • @embelleze • #RedeBBB #BBB20 pic.twitter.com/CMUBB93aoV — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2020

A baiana citou que "ver a família é tudo neste momento" e admitiu que estava preocupada com o voto de Thelma. “Então, uma coisa que me preocupa. Provavelmente você vai colocar a Flayslane, se você for Líder, né?”.

A médica respondeu que provavelmente, mas ainda não definiu seu voto."Não vou mentir, é uma das opções. Primeiro eu iria ganhar, para depois pensar", disse ela, que horas depois garantiu que não indicará Felipe Prior para a berlinda.

Mari respondeu: "Se eu sair, eu vou meio que estar colocando ela no Paredão. Uma preocupação, uma das coisas que está me preocupando", relata a baiana.

Pouco depois, no seu limite, Mari sugeriu: "Vamos embora, então? Não me importo, eu fico com a imunidade,você pode ver foto da sua família" disse, abandonando a prova. Emocionada, ambas se abraçaram.

A médica foi recebida pelas amigas da casa, pulou no colo de Rafa, abraçou Babu e foi carregada por Gizelly.

Mais tarde, no quarto contou que não gostou da postura de Mari na prova. "Ela ficava dando corda, ela falava: 'que acho que não faz sentido a gente ficar aqui se matando até de manhã'. Mas se fazendo de durona, sabe? Ai eu falei assim, um dos meus objetivos do jogo é ser Líder, então se eu ficar aqui até 7, 8, 9", relatou. Manu respondeu que a baiana deu a entender que deu a liderança para a médica, mas que, na verdade, ela estava mais cansada. "Foi mérito 100% da Thelminha", complementou Rafa.

Em outro cômodo, Mari lamentou com Gabi por ter desistido. "Eu estou arrependida de ter deixado ela ganhar, sério", afirmou e explica que tinha dúvida se a indicação de Thelma seria Flayslane e que esse foi o assunto da conversa entre as duas na disputa.

Prova

Com alguns minutos do início da prova, Daniel se desequilibrou e caiu. Por ter sido o primeiro eliminado, o brother está no Paredão, mas ele tem o direito a participar da Prova Bate e Volta no próximo domingo (22). Manu, Babu, Gizelly, Ivy, Felipe, Rafa, Flayslane e Marcela deixaram a prova na sequência.



Na disputa pela nona liderança do BBB, os 12 confinados participavam, como Tiago Leifert já afirmou aos participantes. Ao público, o apresentador explica como será realizada a dinâmica da Prova. Confira:

"O vice-campeão dessa prova ganha uma imunidade, o primeiro a sair da prova está no Paredão. O Líder é quem ficar até o final. E o Líder terá um veto para semana que vem. Então, na próxima Prova do Líder, esse Líder vai tirar alguém da prova".