BBB 20: Thelma, Flayslane e Babu estão no paredão

A sexta-feira (10) foi marcada por mais uma formação de paredão no reality show Big Brother Brasil (BBB20), da Globo. Dessa vez, estão na berlinda Flayslane, Babu e Thelma.

Conforme combinado com o público na noite desta quinta (9), a votação foi aberta, na sala, com sorteio da ordem de votação.

A médica Thelma foi a indicada da líder, Ivy. Os dois outros foram os mais votados da casa. Flay foi a que teve mais votos com três - um de Manu, outro de Thelma e o terceiro de Rafa. Com dois votos cada, teve um empate entre Giselly, Rafa e Babu. O voto de minerva da líder, Ivy, foi no ator Babu Santana. A eliminação será neste domingo (12/4).

Confira como foi a votação:

Ivy, nova líder da semana, indicou Thelma

Babu votou em Gizelly

Flayslane votou em Rafa

Gizelly votou em Babu

Manu votou em Flayslane

Mari votou em Manu

Rafa votou em Flayslane

Thelma votou em Flayslane