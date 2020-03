BBB 20: Tiago Leifert vai avisar sobre pandemia do coronavírus a participantes

Quem estava se perguntando como seria a reação do próximo eliminado do paredão, ao ser recebido somente por Tiago Leifert na saída da casa nesta terça-feira (17), pode baixar as expectativas que o susto para o brother ou sister não será tão grande. É que na noite de hoje, véspera da eliminação, Tiago Leifert convidará um infectologista para comunicar aos participantes do da pandemia mundial do coronavírus. No Brasil, já são mais de 200 casos confirmados da doença.

Na semana passada, a Globo havia informado que entre as medidas adotadas pelo programa para conter a proliferação do vírus estava a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de famílias em dias eliminação.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (16), a emissora acrescentou que a ideia de comunicar sobre o que está acontecendo aqui fora é orientar aos brothers - e a todos que acompanham o programa - sobre os hábitos de higienização e medidas preventivas ao avanço da Covid-19, além de tirar as principais dúvidas dos confinados a respeito do assunto.

O reality terá, ainda, o cuidado de avisar aos participantes sobre o estado de saúde de suas famílias, que passam bem.



Cuidados

O Big Brother Brasil sempre teve um acesso limitado à casa e procedimentos de higiene rigorosos. Recentemente, com as necessidades de prevenção ao Coronavírus, o reality recebeu a visita de um infectologista que validou as medidas já tomadas pela produção da atração. Mesmo assim, os cuidados foram redobrados.

Entre as medidas adotadas estão a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de famílias em dias eliminação, a atenção e cuidado ainda maiores em relação à higienização de qualquer produto que entre na casa e o monitoramento de todas as pessoas que têm acesso – já restrito – à residência. Além disso, todos os participantes são acompanhados 24 horas por uma equipe médica.



Como a higienização das mãos é um dos principias fatores de prevenção, a produção do BBB 20 aumentou o limite diário de consumo de água para todos na casa. Assim, os brothers poderão lavar as mãos com mais frequência, não apenas para sua própria segurança, mas como um lembrete para quem acompanha os participantes.