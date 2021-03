BBB 21: Fábio Jr. se veste como Fiuk para acompanhar festa do filho

Após o paredão que eliminou Projota, com 91,89% de rejeição do público, do Big Brother Brasil 21, foi a vez de os participantes curtirem a festa do líder Fiuk na noite desta quarta-feira, 17. Ele foi o responsável pela indicação do rapper para a berlinda, disputada também entre a cantora Pocah e Thaís. Ao som de rock'n roll, o evento teve palco para que o ator também cantasse, a exemplo de Rodolffo na festa anterior.

Logo no início do programa, a produção tocou uma das canções de Fábio Jr, Vinte e Poucos Anos. "Meu pai, que 'daora'. Essa é para você, paizão", gritou o líder.

Nas redes sociais, o pai de Fiuk apareceu com uma vestimenta em homenagem ao filho: bandana vermelha na testa e segurando um gatinho preto, que também estava com um lenço vermelho no pescoço. "Prontos pra Festa do Filhote". escreveu o cantor na legenda da foto no Instagram.