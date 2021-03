BBB 21: Fiuk gera discórdia na festa, irrita Arthur e revolta Camilla de Lucas

Noite de festa no Big Brother Brasil 21 sempre tem alguma briga. Desta vez Arthur, que selou as pazes ao vivo com Fiuk, voltou a se estranhar com o cantor. O filho de Fábio Júnior também arranjou confusão com Camilla de Lucas.

Tudo começou quando Fiuk e Caio tiveram uma conversa. O artista desabafou e disse não ter certeza se a reconciliação com Arthur era algo sincero. Pouco depois, o agroboy decidiu contar tudo ao crossfiteiro, que reagiu mal à informação.

"Não falo mais nada com ele. Já falei, já fiz o que tinha que fazer. Se quiser achar, me bota semana que vem. Estou de saco cheio já. Nunca fiz média. Quer ficar me olhando com cara de bunda? Que fique! Já estou extremamente arrependido", reclamou.

Mais tarde, Fiuk também protagonizou outro momento de tensão, dessa vez com Camilla de Lucas. Ele chamou a influencer para conversar e cobrou que ela se posicionasse mais no jogo. Revoltada, ela rebateu: "O quê? Você está aqui há 60 dias, então você não me conhece".

Irritada, Camilla foi desabafar com Juliette, que também admitiu estar magoada com o cantor. "Fiuk, para mim, foi uma pessoa que eu tentei muito. Ele me despreza de um jeito na amizade que, quando eu falo algo para ele, ele nem sequer lembra o que eu falei. Para o Fiuk eu não tenho valor algum, só esta semana já passei por tantas situações constrangedoras com ele que você nem imagina", afirmou Juliette.