BBB 21: 'Procura as coisas que dão mimimi lá fora para atacar', diz Caio sobre Juliette

Durante o almoço especial recebido por Arthur no quarto do líder nesta quinta-feira (1º), o brother Caio fez comentários sobre Juliette, relacionados a decisão da sister de puxar Rodolffo para o paredão ao invés dele ou Fiuk.

"Como você explica ela ter puxado o Rodolffo naquele paredão?", indagou Caio à Pocah e Arthur. "Ela falou que foi porque ele votou nela, mas eu também e teve uma briga grande. Eu sinceramente achei que ela ia puxar eu ou Fiuk", afirmou o goiano.

Após receber sinalização positiva da cantora, o fazendeiro afirmou que não conversa mais com Juliette por conta da possível estratégia de jogo da paraibana.

"Nem converso mais, porque tenho medo de como ela vai interpretar. Com nove pessoas que eu converso todo mundo entende, com ela não. Ela fica procurando as coisas que mais dão mimimi lá fora para tentar atacar aqui dentro. São detalhes. Pode não ser essa intenção e tudo bem, mas me dá medo. Se é por querer ou sem querer, eu prefiro tirar o meu time de campo. O negócio de Lumena foi super mal explicado", finalizou.