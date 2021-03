BBB 21: Rodolffo toma banho pelado e Gilberto e Juliette assistem

Aproveitando os seus últimos instantes no quarto do líder, Rodolffo decidiu aproveitar a suíte para tomar um banho nu na tarde desta quarta-feira (10). Caio, que estava acompanhando o sertanejo no cômodo reservado a liderança, avisou os outros participantes e disse ter visto a “bunda” do amigo.



Informada do que estava acontecendo, Juliette foi correndo até um dos quartos comuns chamar Gilberto para acompanhá-la na “espiadinha”. “Gil… Rodolffo tá tomando banho pelado! ‘Bora’ olhar?”, convidou a maquiadora. O economista levantou da cama e saiu correndo em direção a janela de vidro do quarto do líder.

Com a cabine do banheiro embaçada, Rodolffo se divertiu com a reação de Gilberto e Juliette. A também advogada pediu para que ele virasse para que ela pudesse ver o bumbum do sertanejo.