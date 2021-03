BBB 21: Sarah e Gil perdem popularidade com fim do G3; Juliette está em altíssima

Não há dúvidas de que o G3 não existe mais. O trio, até então favorito no Big Brother Brasil 21, não resistiu às discussões e a novas alianças, deixando Juliette Freire, 31, sozinha no favoritismo, pelo menos no que diz respeito à popularidade digital.

A paraibana, que iniciou o programa na 12ª colocação no IPD (Índice de Popularidade Digital), da Consultoria Quaest, lidera o ranking pela terceira semana consecutiva, enquanto Sarah Andrade, 29, e Gilberto Nogueira, 29, antes seus aliados, eguem em queda.

Juliette teve novamente nota máxima em engajamento (interação, comentários e curtidas), além de ter superado os 15 milhões de seguidores no Instagram - embrando que ela tinha pouco mais de 4.000 quando foi anunciada no programa.

Já Sarah e Gil, que antes formavam o G3 ao lado da paraibana, mantiveram por mais uma semana a tendência de queda. A brasiliense perdeu mais uma posição, ficando em oitava, enquanto Gil despencou da sexta para a nona colocação do ranking.

Os deboches de Sarah sobre pandemia e declarações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro parecem ter colaborado para a queda da popularidade da consultora de marketing na web, perdendo 1,3 mi de seguidores no Instagram em duas semanas.

Gil, por outro lado, chegou a salvar Juliette do Paredão desta semana, mas nem isso impediu sua queda. Dentro da casa, no entanto, ele pode comemorar saldos positivos, além da liderança, ele faturou um carro após uma prova de mais de 13 horas.

Mas Juliette não é a única a se destacar no reality. Atrás dela, continuam o ator e cantor Fiuk, 30, e a influenciadora Viih Tube, 20. Essa última, subiu uma posição em relação à semana passada, superando o já eliminado Lucas Penteado, 24.

Publicado semanalmente, o IPD (Índice de Popularidade Digital) é feito pela consultoria Quaest e avalia o desempenho de personalidades no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Um modelo estatístico posiciona os candidatos em uma escala de popularidade de 0 a 100.

A análise se dá em cinco dimensões, considerando fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).

O paredão desta semana é formado por Carla Diaz, Rodolffo e Fiuk e acontece nesta terça (23).