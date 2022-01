BBB 22: Douglas Silva e Rodrigo se tornam os primeiros líder e anjo da casa

Após vencerem a prova que determina os primeiros líder e anjo do BBB 22, Douglas Silva e Rodrigo disputaram entre si para saber quem ficaria com cada título. A segunda etapa do desafio foi realizada na noite desta sexta-feira (12) e, ao escolher a chave certa da prova e ligar o carro, Douglas ganhou a liderança.

Em seguida, Rodrigo é anunciado por Tadeu Schmidt como o primeiro Anjo do Big Brother Brasil 22 e levou um prêmio de R$ 10 mil. O brother, então, recebeu o colar do Anjo e instruções de Tadeu:

"O Anjo escolhe o Monstro, que nessa semana é o Monstro Orelhão! Atenção, vestidos de orelhão, os dois castigados deverão se revezar na pracinha montada no gramado. Ela deverá permanecer ocupada o tempo todo por pelo menos um deles. Cada castigado perde 300 'estalecas'. E quem estiver no VIP vai direto pra Xepa. Todos podem ser escolhidos para o Castigo", disse o apresentador.

Para o castigo, Rodrigo acabou escolhendo Naiara Azevedo e Eliezer, que, acompanhados de outros participantes, se dirigiram para o gramado. Lá, o carioca assumiu o primeiro turno. Tiago Abravanel e Arthur Aguiar ainda comentaram sobre a dinâmica para a cantora: "Em algum momento ele vai precisar dormir e você vai ter que ficar no lugar dele."

Já o líder recebeu a missão de de dividir a casa entre Vip e Xepa. Além do próprio Douglas, o Vip foi formado por Pedro Scooby, Tiago Abravanel, Paulo André Camilo, Lucas, Rodrigo e Luciano.