BBB 22: enquetes apontam que Luciano deve ser o primeiro eliminado do reality

De nada adiantou os apelos de Naiara Azevedo para ser eliminada no primeiro paredão do BBB 22. Tal qual Tadeu Schmidt, o público ignorou os berros da sertaneja e deve tirar Luciano Estevan da casa mais vigiada do Brasil.

Ele, que sonha em ser famoso tal qual a Beyoncé, deixará o programa conhecido por ser o primeiro eliminado e por seus hábitos sexuais peculiares.

Ao menos é o que mostra a enquete do site Uol. Dos 140 mil participantes do levantamento, até às 11h20 desta terça-feira (25), 43,33% preferem que o catarinense deixe do reality.

Em seguida vem Natália Deodato com 30,68%, com Naiara Azevedo somando 25,98% dos votos.

No caso da enquete feita no site do CORREIO, a tendência se mantém. 41% quer a saída do bailarino. O que se inverte é a segunda posição: ele é acompanhado por 'Nanacita', com 34%, e Natália vem por último com 25%. Cerca de 500 leitores participaram.

