BBB 22: Entenda por que os participantes do reality estão usando relógios

Diretor do Big Brother Brasil 22, Boninho utilizou suas redes sociais na última quarta-feira, 26, para explicar uma dúvida que surgiu entre diversos internautas: afinal, por que os participantes do reality show passaram a usar relógios? De acordo com Boninho, os aparelhos servem para monitorar ainda mais os brothers e as sisters da casa.

Tempo que cada um dormiu, batimentos cardíacos, e outros monitoramentos físicos são as atribuições do novo relógio.

Em sua postagem, ele comentou que os aparelhos funcionam apenas para “uso interno” e, por isso, eles são bloqueados para os participantes e não têm “nenhuma conexão” com o mundo externo.

O diretor revelou que a produção decidiu trazer essa novidade para a edição após a confiança com o “uso do celular”, disponibilizado para os confinados tirarem fotos e gravarem vídeos entre si. O dispositivo também não possui conexão.

As informações são do Jornal O Povo.