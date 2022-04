BBB 22: Eslô diz que teve 'sorte no amor e azar no jogo' no reality

Eliminada no Paredão deste domingo (3), a modelo Eslovênia Marques, 25, esteve no programa Mais Você para tomar café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga, 73. "Vamos falar a verdade, foi sorte no amor e azar no jogo", disse ela sobre sua passagem pelo Big Brother Brasil22.

A modelo viveu um romance com Lucas Bissoli na casa, o estudante de medicina foi eliminado uma semana antes. "Lá na casa é tudo mais intenso, aqui fora vamos conseguir entender mais o que cada um sente", disse ela sobre o futuro do casal. Ana Maria ainda relembrou o primeiro beijo dos dois e a reação de Natália, que na época não aceitou o beijo do casal e foi acalmada por Maria. Questionada sobre jogar em um lado oposto a Lucas, Eslovênia disse que conseguiu respeitar até onde foi possível. "Lá dentro era o coerente, e eu acho muito legal respeitar isso. Não acho que atrapalhou", disse ela, que afirmou ainda não ter falado com o affair.

Eslô, eliminada com 80,74% dos votos, também falou sobre o Paredão falso desta semana, que conta com Linn da Quebrada, Arthur Aguiar, Gustavo e Eliezer na berlinda. "Acho que o Gustavo iria causar muito, ele gosta de atrapalhar o povo. Mas tem chance do Arthur ir, mas ele é muito bonzinho. Depende do que o público vai querer ver", disse.

Sobre ter virado meme com as eliminações, a pernambucana disse que "minha cor agora vai ser rosa", e disse que está tentando entender o que fez com que os membros do quarto lollipop fossem eliminados. "Sobre a minha porcentagem ainda estou tentando entender também", completou ela.

Na dinâmica final do café da manhã, Eslô precisou falar sobre sua relação com alguns participantes que estão na casa. Quando a escolhida foi Linn da Quebrada, a modelo falou que aprendeu com a cantora. "Com ela eu aprendi muita coisa. Sou muito feliz na minha trajetória que incluiu ela, mesmo machucada. Eu machuquei muito a Lina lá dentro, quando eu errei o pronome dela na primeira semana e não foi só uma vez, foram várias vezes", disse.

Tomando pé da situação de Rodrigo Mussi, que sofreu acidente de carro e está na UTI, Eslô disse que ainda está absorvendo. Ela publicou o seguinte story: