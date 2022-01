BBB 22: Prova de imunidade com grupo "Pipoca" acontece nesta terça (18)

Enquanto o elenco do Big Brother Brasil 2022 não está completo, a emissora anunciou que haverá uma prova de imunidade nesta terça-feira, 18 de janeiro. Somente os integrantes do grupo “Pipoca” poderão participar.

“Segundo dia de jogo. E, pra estourar a Pipoca de vez no parquinho, já tem Prova de Imunidade só pra eles", afirma o comunicado oficial.

Nas redes sociais, Boninho deu um spoiler do jogo em um vídeo, mas não especificou as regras. O vencedor não poderá ser votado na primeira formação do Paredão, que ocorre no domingo, 23 de janeiro.

O elenco da nova edição do reality show não está completo, porque Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar foram diagnosticados com coronavírus. Os três, que estão no “Camarote”, só chegarão à casa na quinta-feira, 20.