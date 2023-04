BBB 23: Aline vence Prova do Líder após mais de 17h de disputa

Na tarde desta sexta-feira, 31, Aline Wirley se tornou a vencedora da Prova do Líder do Big Brother Brasil 23, após mais de 17 horas de resistência.



A sister foi a última a deixar o local de prova após a desistência de Ricardo, que saiu da esteira, caiu no chão e precisou ser atendido pelos dummies.



O brother chorou muito, mas levantou e parabenizou a rival. Ele e Aline ficaram mais de duas horas sozinhos no Provódromo, após a saída de Cezar Black.



Na prova, os participantes tiveram que segurar um botão constantemente enquanto caminhavam em cima de uma plataforma que girava em diferentes direções.



Marvvila foi a primeira a deixar da dinâmica, com apenas 14 minutos de prova, seguida por Amanda. As duas se atrapalharam com o botão. Com cinco horas de resistência, Larissa desistiu, e três horas depois, Domitila e Sarah Aline também não resistiram



Bruna Griphao e Fred Nicácio saíram com 11 e 12 horas de disputa, respectivamente. Cezar foi o oitavo, deixando a briga para Aline e Ricardo.



Com a saída do brother da dinâmica, o Big Boss informou que a prova estava encerrada, mas ainda não oficializou a liderança de Aline. A disputa deve ser revisada e a nova líder confirmada durante a edição ao vivo desta sexta.