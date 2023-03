BBB 23: Aline Wirley tem dívida de R$ 48 mil por 'taxa do lixo'

MC Guimê não é o único endividado do Big Brother Brasil 23. Com uma divida ativa de R$ 48 mil com a prefeitura de São Paulo, a "Mami" Aline Wirley teve uma microempresa sua cobrada na Justiça por valores referentes ao pagamento de taxas de coleta de lixo.

Atualmente, a ex-Rouge tem duas cobrança diretas de dívidas de R$ 27.126,88 e R$ 21.556,00 considerando os reajustes, os processos foram iniciados respectivamente em 2019 e 2021.

De acordo com registros analisados por Rafael Prazeres Maresti, do escritório Maresti Advogados, a sister tem uma microempresa, atualmente inapta no site da Receita Federal, que não realizou os pagamentos de taxas de coleta de lixo entre 2013 e 2018.

A assessoria de imprensa de Aline Wirley, no entanto, afirma que a cantora "desconhece os processos mencionados" e as ações serão estudadas por seus advogados.

Segundo o portal UOL, a prefeitura de São Paulo solicitou o bloqueio das contas de cantora, mas o pedido não foi aceito. Aline, portanto, ainda está apta a fazer um acordo e quitar a dívida por meio do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI).

A instituição responsável pela coleta de lixo em São Paulo, SP Regula, disse ao UOL que a taxa em questão no processo acabou em janeiro de 2006 para domicílios. A decisão, todavia, não se aplica ao caso da sister, visto que envolve uma microempresa no caso.

Posicionamento da equipe de Aline Wirley, para o UOL, na íntegra

Aline desconhece esses processos mencionados, e que sequer houve qualquer tipo de notificação pessoal dos mesmos. Os advogados da artista estão estudando os referidos processos, ainda em fase inicial, para a resolução deste.

Importa mencionar que o endereço da cobrança da taxa (que é referente ao período de 2013 a 2016), que cita o nome de Aline, se refere ao local onde funcionava as atividades comerciais da banda da qual ela participou e que se encerrou no ano de 2006. Vale ressaltar também, que Aline não é e nunca foi proprietária ou locatária do endereço, motivo pelo qual seus advogados estão avaliando o caso com bastante atenção.