BBB 23: Amanda revela que fazia TCCs de colegas na faculdade de medicina

Com torcida grande nas redes sociais para ser a vencedora do BBB 23, a médica Amanda Meirelles resolveu contar uma polêmica pessoal nesta quarta-feira (19) na casa mais vigiada do Brasil.

Em conversa com Larissa, Ricardo e Bruna, a médica revelou que, durante a época da faculdade, fez diversas tarefas e TCCs de colegas da universidade, como forma de conseguir uma grana mais fácil.

O assunto começou depois que a participante do reality show revelou que recebia muita ajuda durante os anos de estudo, que só precisou comprar estetoscópio, pois o resto ela pegava tudo usado.

Com isso, através da boa vontade das pessoas, ela fazia as atividades e TCCs. "Eu vendia trabalhos, na verdade", declarou a loira. Bruna Griphao ficou chocada com a capacidade da colega de fazer um trabalho tão complicado. Ricardo também se surpreendeu: "Gata sorrateira! Deep web… Amandinha manjava da venda de coisas que não pode".

As imagens foram cortadas e a produção voltou a exibir quando os participantes estavam elogiando Amanda. "Caramba, vender TCC é do c*ralho. Imagina alguém fazer o seu TCC para você", elogiou Bruna. "As pessoas já traziam os artigos, as coisas que queriam colocar [no TCC]. E eu só montava, organizava", disse a médica.

Em seguida, a produção deu uma chamada nos confinados e a conversa teve outro rumo.