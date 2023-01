BBB 23 anuncia Marília, maquiadora profissional, no elenco da Pipoca

O time da pipoca garantiu mais uma representante no BBB 23. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, a maquiadora e influenciadora Marília tem 32 anos e promete gerar muito entretenimento na casa mais vigiada do país.

Moradora de Osasco, São Paulo, ela confessa que não consegue ficar calada diante de boas tretas. “Quando tem treta eu não calo a minha boquinha, não”, brinca. Aliás, ela também é bastante tagarela. “Desde criança, pareço um autofalante”, completa ela, que gosta mesmo é de falar alto.

Nascida em família humilde, ela passou muito perrengue financeiro. Casada desde os 19 anos, ela é babona quando o assunto é o parceiro. “Sou casada e sou feliz”, conta ela, que disse ter muito apoio do marido. Aliás, foi graças ao apoio dele que ela iniciou a carreira de maquiadora profissional e hoje utiliza a maquiagem para falar com mulheres sobre empoderamento feminino, além de oferecer treinamentos online e viajar pelo país dando palestras e workshops sobre o assunto.

Marília, que se diz destemida, bem-humorada e engraçada, conta que foi criada só pela mãe, por quem tem verdadeira devoção.

Para ela, o Big Brother Brasil é mais que um reality: “Eu sempre acompanhei e amei o BBB. É um programa que admiro e gosto, um amor roxo, tremendo, na minha vida”, declara. Ela adianta que quer mostrar no jogo que é uma mulher de fibra e muito forte, e que pretende se esbaldar nas festas do programa.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.