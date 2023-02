BBB 23: Aos 23 anos, Key Alves revela que nunca leu um livro na vida

Com a casa pegando fogo, principalmente com a chegada do paredão nesta terça-feira (14), um comentário gerou repercussão nas redes sociais. No quarto do Líder, a atleta Key Alves comentou que nunca leu um livro na vida.

A conversa surgiu após a jovem de 23 anos comentar que iria ajudar o namorado, Gustavo, com as publicidades fora do reality show. Segundo ela, as leituras dos textos para fazer as "publis" para as redes sociais ajudaram a ter mais desenvoltura para a leitura.

"Sabe como eu melhorei? Fazendo as 'publis', porque tinha que ler. Muita parada que tinha que ler. Mandam tipo um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. Não era tão conhecida e ficava 'tem que ser certinho do jeito que eles querem'. E eu errava muito, fiquei nervosa", disse.

Em seguida, ela soltou que nunca teve o hábito de ler na vida e que isso a prejudicou no começo da carreira de influenciadora: "Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida, eu nunca li um livro. Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?", questionou.