BBB 23: após 18 horas, Domitila perde duelo no Quarto Branco

Acabou o duelo no Quarto Branco do BBB 23. Após 18 horas de prova, Domitila Barros deixou a logo da Chevrolet cair no chão. Ela e Fred deveriam segurar a logo fora do carro.

Os dois foram para o carro na manhã de quarta-feira (8), após Domitila apertar o botão que apareceu no jardim da casa. Ela escolheu Fred para participar da dinâmica.

Quem deixasse a logo cair no chão, perderia o duelo. O vencedor volta para o jogo imune e leva o carro. Já o perdedor está direto no Paredão, sem direito à Prova Bate-Volta.

Fred retorna para a casa mais vigiada do Brasil imediatamente ao fim do duelo, mas Domitila Barros continua no Quarto Branco.