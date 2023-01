BBB 23: Ator de Chiquititas e Pantanal revela bissexualidade no reality

O BBB 23 começou nesta segunda-feira (16) e os confinados já se apresentaram para os colegas. A entrada foi em dupla, como o apresentador Tadeu Schmidt revelou no domingo (15) no fantástico . Oo ator Gabriel Santana entrou com Sarah Aline para disputar a primeira prova e ficar alguns dias grudado com a Pipoca.

Na hora de se apresentar aos outros moradores da casa mais vigiada do Brasil, o ator que integrou o elenco de Chiquititas e Pantanal (ele fez Renato, o filho mais ambicioso do personagem de Murilo Benício na trama das 21h da Globo) não se escondeu e logo tratou de expor sua bissexualidade. "Eu sou Gabriel Santana, tenho 23 anos. Meninos eu estou disponível, meninas também. Eu acho que idade é só um número, então, tá tudo certo”, disse na sala da casa.

Nas redes sociais, o burburinho foi tamanho sobre a bissexualidade do jovem de 23 anos. "Já tenho o meu favorito, além de querer ficar na fila para pegar esse gatinho", brincou um fã. "Lendário demais, pode vir Mosca!", disse outro seguidor.