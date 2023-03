BBB 23: Briga entre brothers agita redes sociais: 'Respeito'

O Jogo da Discórdia ocorreu na noite desta segunda-feira (6) e os participantes do BBB 23, Ricardo e Fred do Desimpedidos brigaram feio ao vivo. A discussão acabou indo além do programa na Globo e entrou na madrugada desta terça-feira (7).

A briga ocorreu após Ricardo falar que o ex-marido de Bianca Andrade ter influenciado a eliminação de alguns participantes do programa, como o Cowboy e Tina. "Você falou que o Cowboy [Gustavo], Tina e Gaga saiu por minha causa! Saboneta tanto no jogo que caiu no seu agora", disse Alface.

Em sua defesa, Fred comentou que Ricardo fez um acordo velado com Gustavo, que foi eliminado do programa há algumas semanas durante a época Turbo, e ainda revelou que o colega de confinamento foi desrespeitoso com mulheres dentro da casa.

"Tadeu, o Ricardo foi extremamente desleal. Levantou a voz para todo mundo, inclusive para as mulheres da casa", comentou.

Os ataques continuaram entre os dois participantes e o apresentador Tadeu Schmidt precisou intervir ao vivo e conter as emoções dos confinados. "Respeitem a dinâmica. Peço respeito de vocês para concluirmos a dinâmica", exclamou o jornalista.

Fred não ligou muito para o pedido de Tadeu e prosseguiu: "Então meu querido, impossível o Brasil gostar de uma pessoa insuportável como você, conte os seus dias. Pode me chamar quantas vezes quiser".