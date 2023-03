BBB 23: Brother lamenta repescagem e dispara: 'Mais longe do prêmio'

Parece que a entrada de Larissa e Fred Nicácio no BBB 23, não foi visto com bons olhos por alguns participantes da casa. Gabriel Santana, por exemplo, entendeu que o prêmio vai ficar mais longe.

O brother lamentou a entrada dos colegas de confinamento durante conversa com a líder da semana, Sarah. "É o que eu tinha falado, independentemente de quem entrasse, não ia ser maneiro. Eu me sinto mais longe do prêmio, está ligado?", disse.

Para ele, essa repescagem não foi bem vista pelo brother e que, com a chegada deles, o valor não poderá ser dele, caso chegue até a final.

"Isso não é maneiro em nenhum aspecto. Igual eu falei no Raio-X hoje, são duas pessoas que eu me dou bem, acho que, de todas as pessoas que podiam voltar, são as duas pessoas que eu mais tenho conexão. Estou aqui para ganhar", comentou.

Após a entrada de Fred e Larissa, o médico aproveitou para contar tudo o que estava acontecendo fora da casa, como a prisão dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e até a morte da apresentadora Glória Maria.