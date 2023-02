BBB 23: brothers falam mal de Larissa no Quarto do Líder: ‘Piranha, Cachorra’

Durante um papo no Quarto do Líder, Gustavo e Key disseram que Larissa dá em cima do caubói no BBB 23. De acordo com eles, a sister não pararia de olhar para o rapaz, o que vem incomodando tanto ele quanto a jogadora de vôlei.

"Eu olhei ela encarando ele, eu vi. O tempo inteiro isso", começou Key. "Hoje ela me deu uma secada no sofá. Estava sem piscar. Não sei qual a intenção", disse o caubói.

"Eu sinto cheiro de cachorra no ar, é desconfortável", rebateu Key. Fred Nicácio, que também estava no papo, começou a cantar uma música cuja letra era ofensiva: "Piranha, jeito de piranha".

Pelas redes sociais, internautas se dividiram com relação a esse assunto. Enquanto teve gente que resolveu compilar momentos de supostas encaradas de Larissa para Gustavo, houve também quem tenha repudiado a forma ofensiva com a qual Larissa foi tratada.

A equipe da sister foi às redes sociais para defender a professora de educação física. "Durante conversa no Quarto do Líder, ao falarem novamente da Larissa, afirmando que a sister fica 'secando' o Gustavo, as palavras 'piranha' e 'cachorra' foram usadas como adjetivos à Larissa", começou.

"Repúdio a este tipo de linguajar. Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela criou na própria cabeça, sendo que Larissa só está agindo como age com todos na casa", concluiu a equipe dela no Twitter.